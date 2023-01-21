На экс-участницу "Пацанок" завели уголовное дело после кражи гитары

На бывшую участницу шоу "Пацанки" о перевоспитании девушек Диану Янголенко завели уголовное дело за кражу гитары и телефона, пишет ngs24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В декабре 2022 года 19-летний пострадавший обратился в полицию с заявлением. По его словам, у него пропала электрогитара стоимостью 60 тыс. руб. на следующее утро после вечеринки, на которой присутствовала Янголенко.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что музыкальный инструмент из квартиры вынесла именно бывшая участница "Пацанок". По данным СМИ, гитару Янголенко подарила понравившемуся ей парню, однако инструмент уже вернули его владельцу.

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