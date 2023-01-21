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1 час назад

На экс-участницу "Пацанок" завели уголовное дело после кражи гитары

Газета.Ruиещё 4

На бывшую участницу шоу "Пацанки" о перевоспитании девушек Диану Янголенко завели уголовное дело за кражу гитары и телефона, пишет ngs24 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На экс-участницу "Пацанок" завели уголовное дело после кражи гитары
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В декабре 2022 года 19-летний пострадавший обратился в полицию с заявлением. По его словам, у него пропала электрогитара стоимостью 60 тыс. руб. на следующее утро после вечеринки, на которой присутствовала Янголенко.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что музыкальный инструмент из квартиры вынесла именно бывшая участница "Пацанок". По данным СМИ, гитару Янголенко подарила понравившемуся ей парню, однако инструмент уже вернули его владельцу.

Газета.Ru

Помимо этого, девушка украла телефон у одного из гостей. После этого она собирала у подписчиков средства, чтобы выплатить компенсацию пострадавшему.

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