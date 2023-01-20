Оксана Самойлова пожаловалась на усталость в Дубае

"При этом я супер отдохнувшая. Когда мы были на Маврикии, у меня вообще было все прекрасно - куча энергии, куча сил. И вот только мы вернулись в Дубай - все. Я реально сплю целыми днями. Клянусь. Я просыпаюсь в 9 и ложусь в 12. И хочу спать целый день", - посетовала модель.