Оксана Самойлова пожаловалась на усталость в Дубае

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова рассказала в социальных сетях об усталости в Дубае. Самойлова поделилась, что у нее возникло "упадническое настроение" с первого дня, как только она приехала в ОАЭ.
Модель пожаловалась на отсутствие энергии и желание спать. Она отметила, что подобное состояние произошло впервые за все разы ее пребывания в Дубае с семьей.
"Я не знаю, что сейчас тут происходит. Там Меркурий, Венера, планеты, сглазили… В общем, хрен знает. Я не могу тут", - заявила супруга артиста.
Она добавила, что постоянно хочет спать. У звезды нет сил, чтобы чем-то заниматься.
"При этом я супер отдохнувшая. Когда мы были на Маврикии, у меня вообще было все прекрасно - куча энергии, куча сил. И вот только мы вернулись в Дубай - все. Я реально сплю целыми днями. Клянусь. Я просыпаюсь в 9 и ложусь в 12. И хочу спать целый день", - посетовала модель.
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