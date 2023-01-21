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43 минуты назад

«Была готова покончить с собой»: Anna Asti рассказала о самом сложном разрыве отношений

Вечерняя Москва

Российская исполнительница Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti, рассказала о том, как оказалась на грани суицида после расставания с бывшим партнером.

«Была готова покончить с собой»: Anna Asti сделала признание
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сейчас артистка счастлива в браке с российским бизнесменом Станиславом Юркиным, однако путь к личному счастью был для певицы очень тернистым.

В начале карьеры Дзюба пела в группе. Переехав в Москву, она оказалась в одиночестве. Девушке пришлось пережить тяжелое и болезненное расставание с молодым человеком, а также предательство близкого друга, из-за чего знаменитость раздумывала над тем, чтобы свести счеты с жизнью.

— Я лежала на полу кухни съемной квартиры, заливалась слезами, жить не хотелось. По сути я была готова покончить с собой, — призналась артистка, слова которой приводит портал Marie Claire.

По словам Дзюбы, мысли о родителях не дали ей решиться на страшный поступок. Позже девушка переборола депрессию и пообещала себе стать сильной и знаменитой.

В конце прошлого года певица Маша Распутина набросилась на Asti из-за ее творчества. После ухода из группы Artik&Asti певица Анна Дзюба начала сольную карьеру, причем успешную. Первая песня, которую она выпустила, называлась «Феникс». Именно этот хит исполнила Ольга Зарубина на программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Но композиция совершенно не понравилась Распутиной, которая входит в состав жюри шоу.

Звёзды,Ольга Зарубина,
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