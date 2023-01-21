«Была готова покончить с собой»: Anna Asti сделала признание

Российская исполнительница Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti, рассказала о том, как оказалась на грани суицида после расставания с бывшим партнером.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Сейчас артистка счастлива в браке с российским бизнесменом Станиславом Юркиным, однако путь к личному счастью был для певицы очень тернистым.

В начале карьеры Дзюба пела в группе. Переехав в Москву, она оказалась в одиночестве. Девушке пришлось пережить тяжелое и болезненное расставание с молодым человеком, а также предательство близкого друга, из-за чего знаменитость раздумывала над тем, чтобы свести счеты с жизнью.

— Я лежала на полу кухни съемной квартиры, заливалась слезами, жить не хотелось. По сути я была готова покончить с собой, — призналась артистка, слова которой приводит портал Marie Claire.

По словам Дзюбы, мысли о родителях не дали ей решиться на страшный поступок. Позже девушка переборола депрессию и пообещала себе стать сильной и знаменитой.