Богомолов появился на мероприятии без Собчак

Коллеги Богомолова устроили театральный капустник, куда пригласили только узкий круг людей.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Супруг Ксении Собчак в соцсетях опубликовал кадры с мероприятия, на котором он находился несколько дней назад. Выяснилось, что коллеги Богомолова устроили театральный капустник, куда пригласили только узкий круг людей.

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Богомолов посетил мероприятие без своей супруги Ксении Собчак. На опубликованных кадрах видно, что режиссер сидит на столом в окружении коллег.