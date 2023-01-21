Богомолов появился на мероприятии без Собчак

Коллеги Богомолова устроили театральный капустник, куда пригласили только узкий круг людей.
Супруг Ксении Собчак в соцсетях опубликовал кадры с мероприятия, на котором он находился несколько дней назад. Выяснилось, что коллеги Богомолова устроили театральный капустник, куда пригласили только узкий круг людей.
Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что Богомолов посетил мероприятие без своей супруги Ксении Собчак. На опубликованных кадрах видно, что режиссер сидит на столом в окружении коллег.
Комментаторы вспомнили, что Собчак тоже периодически выходит в свет без супруга и для них это нормальная практика.