Седокова рассказала о ненависти к тренировкам с мужем

Седокова рассказала, что Янис очень серьёзно относится к тренировкам и заставляет супругу заниматься спортом, чтобы быть в форме.

Однако Анна радости от занятий спортом не испытывает. Она призналась, что рядом с мужем в спортзале чувствует себя не в своей тарелке. Кроме того, Янис сильно нагружает Анну и контролирует то, как она выполняет упражнения. Певица добавила, что ненавидит совместные с мужем тренировки.