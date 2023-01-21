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2 часа назад

Анна Седокова рассказала о ненависти к совместным с мужем тренировкам

runews24.ruиещё 1

Певица Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тимма. Артистка призналась, что ненавидит совместные с супругом тренировки.

Седокова рассказала о ненависти к тренировкам с мужем
Фото: runews24.rurunews24.ru

Седокова рассказала, что Янис очень серьёзно относится к тренировкам и заставляет супругу заниматься спортом, чтобы быть в форме.

Однако Анна радости от занятий спортом не испытывает. Она призналась, что рядом с мужем в спортзале чувствует себя не в своей тарелке. Кроме того, Янис сильно нагружает Анну и контролирует то, как она выполняет упражнения. Певица добавила, что ненавидит совместные с мужем тренировки.

Звёзды,Янис Тимма,Анна Седокова,
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