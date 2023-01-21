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2 часа назад

«Нужен был инфоповод»: Волочкова о фиктивном браке

Popcake.tv

Балерина «всея Руси» Анастасия Волочкова совершенно не сходит с первых страниц СМИ. Женщина постоянно забрасывает в сеть различные слухи и инфоповоды о своей персоне.

«Нужен был инфоповод»: Волочкова о фиктивном браке
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Отношения с Джигурдой, сексуальные шпагаты, яркие съемки на передачах или фиктивные отношения с мужчинами. К сожалению, оказалось, что Анастасия Волочкова не собирается замуж.

«Надо мной многие глумятся, пишут небылицы, поливают грязью, а я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — сказала Волочкова СМИ.

При всей этой честности балерина не отрицает наличие мужчины в своей жизни. Раннее, Волочкова делилась своими отношениями и рассказывала, что ее новый избранник «именно тот, что ей нужен». Будем надеяться, что до свадьбы дело дойдет не только в фантазиях женщины, но и в реальной жизни.

А как вы считаете, нормально ли устраивать подобные инфоповоды прессе только ради хватов? Возможно балерине стоило подобрать другой слушок для обсуждений? Напомним, что совсем недавно Анастасия Волочкова вернулась с Мальдив, где отдыхала несколько месяцев вместе со своим возлюбленным.

Звёзды,Анастасия Волочкова,
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