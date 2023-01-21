Друг Заворотнюк рассказал о ее состоянии

Не секрет, что популярная артиста Анастасия Заворотнюк тяжело болеет. Девушка уже четыре года не появляется на публике.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Родные «прекрасной няни» ведут себя достойно: они не ходят по ток-шоу, не простят денег у общественности, а несут тяжелый крест самостоятельно. Петр Чернышев работает на износ. Выступая на льду, он зарабатывает немалые деньги, чтобы обеспечить любимую лечением!

Фигурист не дает комментариев, тщательно оберегая Анастасию от чужих глаз. Хранит молчание и дочь Заворотнюк. Анна изредка отвечает у себя в социальных Сетях о здоровье матери. Блогерша ограничивается лишь стандартными фразами. По словам Анны, ее мама – боец, которая стойко сражается со страшным заболеванием.

Самый первый театральный педагог актрисы, Юрий Кочетков, не сомневается – родственники актрисы все делают правильно.

«Судя по тому, какие слухи до меня доходят… Я чувствую, что ситуация все-таки развивается позитивно», – сказал народный артист РФ.