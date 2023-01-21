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1 час назад

Полина Гагарина показала, как выглядит сейчас «фабрикантка» Маша Ржевская

2x2.su

Отдыхающая на Мальдивах Полина Гагарина встретилась с прежней подругой, участницей «Фабрики звёзд» Машей Ржевской. Певицы столкнулись в отпуске и не упустили возможности сделать совместное фото.

Гагарина показала, как выглядит сейчас «фабрикантка» Маша Ржевская
Фото: 2x2.su2x2.su

Напомним, Полина Гагарина и Маша Ржевская познакомились на съёмках «Фабрики звёзд - 2» в 2003 году. Победительницей ТВ-проекта с продюсером Максом Фадеевым стала Гагарина. Маша Ржевская отметилась хитом со знакомыми строчками «Наверное, в следующей жизни, когда я стану кошкой».

С тех пор Мария Ржевская нечасто мелькала в медиапространстве. Гагарина признавалась, что поддерживает связь с «фабриканткой», и вот показала их совместное фото.

"Узнали?" - подписала Полина Гагарина снимок с Машей Ржевской.

Многие комментаторы в Сети отметили, что Мария Ржевская совсем не изменилась. В свои 35 лет она выглядит, как и при съёмках второй «Фабрики звёзд».

"Ржевская совсем не изменилась. Как, оказывается, тесен мир! Откуда у них деньги на Мальдивы? А у Маши, смотрю, дела хорошо идут", - отмечают комментаторы.

Как пишут в Сети, сейчас Маша Ржевская позиционирует себя как Маша Кая. Она – дизайнер интерьеров и владелица архитектурного бюро. Выяснилось, что Маша Ржевская закончила несколько институтов, переехала в Сингапур. У экс-певицы подрастает дочь, она замужем. Аккаунт в соцсетях у исполнительницы хита «Когда я стану кошкой» закрыт, внимания к своей личной жизни она не привлекает.

Ранее портал 2х2.su писал, что Полина Гагарина нарвалась на критику, опубликовав фото из отпуска. Певицу хейтят за излишнюю худобу и обвиняют в анорексии. Судя по молчанию, Гагарину это не трогает, а только забавляет.

Звёзды,Макс Фадеев,Полина Гагарина,
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