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3 часа назад

Певица Лолита показала дочь и маму, которую вывезла с Украины

2x2.su

Певица Лолита Милявская нечасто делится кадрами своей семьи. На днях артистка встретилась со своей мамой Аллой и дочкой Евой.

Лолита показала дочь и маму, которых вывезла с Украины
Фото: 2x2.su2x2.su

Ещё весной 2022 года певица Лолита перевезла маму с дочкой с Украины в Болгарию. Там она обеспечивает семью и изредка приезжает к ним.

В честь юбилея мамы – ей исполнилось 80 лет – Лолита оторвалась от работы и приехала в Болгарию. Из дома она записала трогательное видео, держа в объятиях смущённую дочь. Девушка гладит её по спине и старается не смотреть в кадр.

"Моя доченька любимая", - довольно сообщает в камеру Лолита.

По словам артистки, с семьёй она собирается в гости, а «бабуля у нас юбиляр». В кадр попала и её мама, которая совсем не выглядит на свой солидный возраст.

"Моя дочечка рядом. Маме завтра 80! Она такая! В ней столько всего, а я только сейчас понимаю!" - написала Лолита позже в Сети.

Напомним, Лолита Милявская растит дочь, у которой несколько лет назад диагностировали синдром Аспергера. В СМИ 23-летнюю девушку называют «особенной дочерью Лолиты». Ранее сообщалось, что она могла страдать аутизмом.

Соцсети

На днях Лолита Милявская призналась, что у неё два паспорта. У певицы оказалось гражданство Израиля, которое она оформила ещё в конце 70-х годов. В последние годы там проживал её отец, поэтому она смогла получить гражданство и теперь спокойно путешествуют по Европе, не оформляя визы.

Как писал ранее портал 2х2.su, Лолита отреагировала на критику в свой адрес после того, как отказалась отменять концерты на время частичной мобилизации. Также поступил и певец Дима Билан.

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