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2 часа назад

Актер Тимоти Шаламе в рекламе Apple TV+ умоляет дать ему работу

Мира Маркина

Тимоти Шаламе снялся в юмористическом рекламном ролике для онлайн-платформы Apple TV+. В видео актер восхищается проектами стриминга и просит его руководителей о работе.

Шаламе в рекламе Apple TV+ умоляет дать ему работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шаламе на различных девайсах смотрит сериалы и фильмы Apple TV+. О каждом из них он размышляет: раз это шоу стало успешном и получило награды, стоит сняться в аналогичном проекте.

В финале ролика Шаламе обращается к руководителям стримингового сервиса с просьбой дать ему работу в одном из будущих проектов платформы.

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