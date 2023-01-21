Шаламе в рекламе Apple TV+ умоляет дать ему работу

Тимоти Шаламе снялся в юмористическом рекламном ролике для онлайн-платформы Apple TV+. В видео актер восхищается проектами стриминга и просит его руководителей о работе.

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Шаламе на различных девайсах смотрит сериалы и фильмы Apple TV+. О каждом из них он размышляет: раз это шоу стало успешном и получило награды, стоит сняться в аналогичном проекте.

В финале ролика Шаламе обращается к руководителям стримингового сервиса с просьбой дать ему работу в одном из будущих проектов платформы.