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2 часа назад

Ирина Шейк "без бровей" появилась на обложке Vogue и высказалась о сексуальности

Мира Маркина

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней февральского номера Vogue España. Информация об этом размещена на сайте издания.

Шейк "без бровей" появилась на обложке Vogue
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В фотосессии для испанской версии журнала Vogue волосы супермодели собраны в гладкий пучок, а макияж фантазийный: с осветленными бровями и стразами. Снимала Ирину Шейк российский фотогра Елизавета Породина.

В интервью Vogue España Шейк объяснила, в чем, на ее взгляд, заключается сексуальность:

"Я думаю, что настоящая сексуальность исходит из уверенности в себе. Женщина, которая прекрасно себя чувствует в собственном теле, для меня всегда красива и привлекательна, — поделилась Ирина Шейк. — Я настаиваю, что сексуальность не зависит от внешнего вида. Это не высокие каблуки и макияж, это уверенность в себе".

Супермодель также рада, что показы стали более инклюзивными, и считает прекрасными девушек любой этнической принадлежности, телосложения и возраста.

Vogue

В декабре прошлого года Ирина Шейк пришла на церемонию вручения ежегодной премии The Fashion Awards 2022 в платье H&M. Супермодель объяснила, что считает важным носить недорогие вещи из переработанных материалов.

Ирина Шейк показала уникальную фотографию

Ранее Ирина Шейк показала тело в бикини.

Звёзды,Ирина Шейк,
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