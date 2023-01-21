Шейк "без бровей" появилась на обложке Vogue

"Я думаю, что настоящая сексуальность исходит из уверенности в себе. Женщина, которая прекрасно себя чувствует в собственном теле, для меня всегда красива и привлекательна, — поделилась Ирина Шейк. — Я настаиваю, что сексуальность не зависит от внешнего вида. Это не высокие каблуки и макияж, это уверенность в себе".