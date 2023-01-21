Шейк "без бровей" появилась на обложке Vogue

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней февральского номера Vogue España. Информация об этом размещена на сайте издания.
В фотосессии для испанской версии журнала Vogue волосы супермодели собраны в гладкий пучок, а макияж фантазийный: с осветленными бровями и стразами. Снимала Ирину Шейк российский фотогра Елизавета Породина.
В интервью Vogue España Шейк объяснила, в чем, на ее взгляд, заключается сексуальность:
"Я думаю, что настоящая сексуальность исходит из уверенности в себе. Женщина, которая прекрасно себя чувствует в собственном теле, для меня всегда красива и привлекательна, — поделилась Ирина Шейк. — Я настаиваю, что сексуальность не зависит от внешнего вида. Это не высокие каблуки и макияж, это уверенность в себе".
Супермодель также рада, что показы стали более инклюзивными, и считает прекрасными девушек любой этнической принадлежности, телосложения и возраста.
В декабре прошлого года Ирина Шейк пришла на церемонию вручения ежегодной премии The Fashion Awards 2022 в платье H&M. Супермодель объяснила, что считает важным носить недорогие вещи из переработанных материалов.