Дочь Мадонны примерила "рваное" платье

Дочь поп-исполнительницы Мадонны, 26-летняя Лурдес, примерила откровенное платье. Она показала образ подписчикам в соцсетях.
Лурдес выложила в личном блоге фотографии с подругой — певицей Eartheater. На снимках дочь Мадонны одета в длинное платье на бретелях, которое сшито из просвечивающей черной ткани и будто порвано спереди.
В августе прошлого года Лурдес дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Она представила две песни и клипы на них.
Отец Лурдес — фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с ним Мадонна встречалась в конце 90-х. У певицы также есть 22-летний сын Рокко от режиссера Гая Ричи и четверо приемных детей: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние Стелла и Эстер.
Ранее сама Мадонна опубликовала откровенное фото "в огне".