Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
51 минуту назад

Дочь певицы Мадонны примерила откровенное "рваное" платье

Мира Маркина

Дочь поп-исполнительницы Мадонны, 26-летняя Лурдес, примерила откровенное платье. Она показала образ подписчикам в соцсетях.

Дочь Мадонны примерила "рваное" платье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лурдес выложила в личном блоге фотографии с подругой — певицей Eartheater. На снимках дочь Мадонны одета в длинное платье на бретелях, которое сшито из просвечивающей черной ткани и будто порвано спереди.

Соцсети

В августе прошлого года Лурдес дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Она представила две песни и клипы на них.

Отец Лурдес — фитнес-тренер и актер Карлос Леон, с ним Мадонна встречалась в конце 90-х. У певицы также есть 22-летний сын Рокко от режиссера Гая Ричи и четверо приемных детей: 17-летний Дэвид, 16-летняя Мерси, 10-летние Стелла и Эстер.

Пластический хирург прокомментировала операции Мадонны

Ранее сама Мадонна опубликовала откровенное фото "в огне".

Звёзды,Мадонна,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители