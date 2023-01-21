Дочь Мадонны примерила "рваное" платье

Дочь поп-исполнительницы Мадонны, 26-летняя Лурдес, примерила откровенное платье. Она показала образ подписчикам в соцсетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Лурдес выложила в личном блоге фотографии с подругой — певицей Eartheater. На снимках дочь Мадонны одета в длинное платье на бретелях, которое сшито из просвечивающей черной ткани и будто порвано спереди.

Соцсети

В августе прошлого года Лурдес дебютировала как певица под псевдонимом Lolahol. Она представила две песни и клипы на них.