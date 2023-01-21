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31 минуту назад

Жерара Пике и Ирину Шейк подозревают в романе

Диана Товсепова

Жерар Пике был сфотографирован с моделью Ириной Шейк на баскетбольном матче между командами Chicago Bulls и Detroit Pistons в Париже.

Жерара Пике и Ирину Шейк подозревают в романе
Фото: СоцсетиСоцсети

Пике мило приобнял российскую модель на фото, в результате чего в СМИ стали говорить о возможных отношениях Ирины и Жерара.

35-летний футболист был одет в коричневую толстовку с капюшоном Nike и черные брюки. Между тем, 37-летняя Шейк выглядела шикарно в черном свитере с высоким воротом, черных брюках и больших серебряных серьгах.

Соцсети

Шейк была в отношениях с актером Брэдли Купером в течение четырех лет, пока не рассталась в июне 2019 года. Они продолжают совместно воспитывать свою 5-летнюю дочь.

А вот Жерар находится в центре скандала после громкого расставания с колумбийской поп-звездой Шакирой, которой он, по ее словам, бессовестно изменял.

Певица Шакира отреагировала на новый роман экс-возлюбленного футболиста Пике

Ранее мы писали о том, как звезды мстили бывшим.

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