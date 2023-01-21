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1 час назад

Майли Сайрус установила новый рекорд благодаря бывшему мужу Лиаму Хемсворту

Super.ru

Последний тренд в поп-музыке — это однозначно песня мести бывшему мужу. Сначала это доказала Шакира, а теперь и Майли. Ее трек «Flowers», посвященный Лиаму Хемсворту, установил новый рекорд Spotify: за первую неделю его прослушали более 100 миллионов раз! Предыдущий рекордсмен — песня «Butter» k-pop группы BTS — достигла этой отметки только на восьмой день. К слову, вполне возможно, что скоро «Flowers» дебютирует на первом месте и в списке Billboard Hot 100. Тогда это будет первая песня Майли, которая добралась до высшей позиции, после хита десятилетней давности «Wrecking Ball».

Майли Сайрус установила новый рекорд благодаря бывшему мужу
Фото: Super.ruSuper.ru

В песне, которая уже успела стать чем-то вроде феминистского гимна, Майли размышляет о прошлых отношениях и приходит к выводу: все, что бывший делал для нее, она может сделать сама. И вместо того чтобы плакать, она выбирает купить себе цветы — вот такой вот позитивный месседж, который явно зашел миллионам слушателей.

Напомним, американская певица и австралийский актер начали встречаться в 2012-м, потом несколько раз расставались и снова сходились, а в конце 2018-го сыграли камерную свадьбу. Увы, звездный брак продлился совсем недолго: уже летом следующего года пара объявила о разводе, сославшись на занятые графики.

Звёзды,Майли Сайрус,Шакира,Лиам Хемсворт,
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