«Клоуны»: Кэти Топурия посмеялась над коллегами

Недавно Кэти Топурия стала гостьей шоу Армана Давлетьярова на канале Youtube. В рамках программы они беседовали о творчестве, конкуренции, популярности, а также о том, как группе «А- студио» удается столько лет быть на плаву и не попадать в скандалы.

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Однако в ходе беседы Кэти неожиданно высказалась, что по ее мнению, на российской сцене мало талантов, с которыми можно было бы соревноваться. А большинство современных музыкантов она назвала и вовсе «клоунами». «90% нашего шоу-бизнеса — это просто клоуны. Мы смотрим и ржем. Ну в какой скандал можно влезть? Это же смешно! Мы только развлекаемся», — прокомментировала певица.

Ее коллега по эфиру Байгали Серкебаев был более деликатен в своих высказываниях.

«На самом деле мы действительно держим нейтралитет. Не надо никуда влезать. Это всегда плохо. Надо спокойненько подождать, оно само утрясется, и правда восторжествует», — высказался он.

Хотя, поговаривают, хейтеров у Кэти Топурия достаточно. Девушка активно ведет социальные сети и не раз попадала под прицел недоброжелателей. Так, к приему, в окружении ее бывшего бойфренда — рэпера Гуфа считают, что «Кэти — очень скучная и нудная баба».