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56 минут назад

50-летняя актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в купальнике

Мира Маркина

Актриса, бизнесвумен, писательница Гвинет Пэлтроу продемонстрировала фигуру в купальнике. Она выложила фотографию в личном блоге в социальных сетях.

50-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в купальнике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото 50-летняя Гвинет Пэлтроу вместе с подругой отдыхает на пляже. Актриса одета в раздельный купальник персикового цвета. Он состоит из лифа с треугольными чашечками и плавок на завязках.

Соцсети

Гвинет Пэлтроу регулярно публикует откровенные фотографии. По словам актрисы, возраст и внешний вид тела ее не беспокоит:

"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", — объяснила она.

Настасья Самбурская показала, как приседает в купальнике на пляже в Дубае: видео

Ранее фото в купальнике размещала 64-летняя Шэрон Стоун.

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