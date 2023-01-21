50-летняя Гвинет Пэлтроу опубликовала фото в купальнике

Актриса, бизнесвумен, писательница Гвинет Пэлтроу продемонстрировала фигуру в купальнике. Она выложила фотографию в личном блоге в социальных сетях.
На фото 50-летняя Гвинет Пэлтроу вместе с подругой отдыхает на пляже. Актриса одета в раздельный купальник персикового цвета. Он состоит из лифа с треугольными чашечками и плавок на завязках.
Гвинет Пэлтроу регулярно публикует откровенные фотографии. По словам актрисы, возраст и внешний вид тела ее не беспокоит:
"Я принимаю дряблую кожу и морщины. Я принимаю свое тело и отпускаю потребность быть совершенной, выглядеть идеально, бросать вызов гравитации и логике", — объяснила она.