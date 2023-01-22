Звезды активно инвестируют в новую молодость

12 февраля на НТВ стартует новый сезон шоу «Маска», и жюри вновь возглавит Филипп Киркоров, который к премьере резко похорошел. Живот испарился, а на лице ни следа от возрастных изменений. «Вечерняя Москва» выяснила, на что идут звезды ради преображения.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Вторая свежесть короля эстрады — рукотворная. Над лицом и телом Филиппа потрудился хирург Тимур Хайдаров.

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"У певца заметно ушла грузность с лица и живота, — рассказала «Вечерке» пластический хирург Виктория Блинова. — Однозначно, ему были проделаны скульптурная липосакция и smas-подтяжка (подтяжка кожи вместе с расположенными под ней тканями. — «ВМ»). Насколько долго он продержится, зависит от образа жизни музыканта. Ему нужно следить за питанием".

Как сообщил «ВМ» пластический хирург Александр Спиридонов, цена на подобное омоложение лица и тела может составлять примерно один миллион рублей. Комплексные манипуляции с лицом обычно обходятся звездам в пределах 500–600 тысяч, поэтому выгодно делать несколько улучшений сразу, например подтяжку лица, пластику век, липофилинг (наполнение филлерами) в области скул. Так поступила певица Любовь Успенская.

"Успенская попробовала почти все достижения пластической хирургии, — отмечает Виктория Блинова. — Увеличение (и, возможно, подтяжку) груди, изменение формы ягодиц, скульптурную липосакцию, подтяжку лица и шеи, блефаропластику (подтяжка век. — «ВМ»), косметологические инъекции. Но лицо при этом не потеряло той самой изюминки, которая делает ее узнаваемой. Пластический хирург действовал деликатно".

Также в последнее время заметно помолодел певец Стас Михайлов.

"Стас действительно похудел, — подчеркивает Виктория Блинова. — Поэтому и лицо изменилось в объемах. Возможно, также ему была проведена smas-подтяжка, отсюда и отдохнувший вид лица. Если бы речь шла только о снижении веса, образовался бы птоз (обвисание кожи. — «ВМ»). А здесь мы видим четкий овал и шею без признаков старения".

Еще одна глобально помолодевшая звезда — певица Слава. Певица рассказала подписчикам в соцсетях, что сделала липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка. Также она прибегла к подтяжке груди.

"Объем немного ушел, но зато певица устранила птоз, появившийся с возрастом, — комментирует улучшения Славы Блинова. — На такие изменения певица потратила полтора миллиона".

Некоторые звезды избавляются от ранее сделанных улучшений. Так, телеведущая Лера Кудрявцева признается, что удалила грудные импланты. Но, скорее всего, она лукавит.

"Возможно, речь идет не об удалении грудных имплантов, — делится наблюдениями врач Виктория Блинова, — а об их замене, потому что объем в области груди у Леры сохранился".

При удалении без повторного протезирования он бы ушел. Телеведущая, видимо, поставила себе импланты, только меньшего объема.

ПРАМАЯ РЕЧЬ

Сергей Свиридов, пластический хирург:

"Наши звезды обращаются к пластическому хирургу по двум причинам: это либо особенности строения, когда человеку что-то в себе просто не нравится с рождения. Например, брови, нос с горбинкой или маленькая грудь. И вторая причина — возрастные изменения. Морщинки, складки, грыжевые мешочки под нижними веками, нежелательный жир, растяжки на коже живота после родов. Конечно, все наши звездные пациенты выполнили уже не одну пластическую операцию".

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