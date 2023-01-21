Настя Ивлеева резко отреагировала на слухи о воссоединении с Элджеем

Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале прокомментировала статью СМИ, в которой ее заподозрили в возобновлении романа с ее бывшим мужем Элджеем.

«Да отстаньте от меня уже. Мне кажется, это не у меня какие-то повязки, связки и намеки, а у СМИ. Меня никто так активно не выдает замуж за Элджея, как они», — пожаловалась Ивлеева.

Поводом для слухов стала картина художника Никиты Куска, которая раньше висела в квартире у рэпера, а после ее забрала к себе Ивлеева. Поклонники предположили, что блогер скучает по бывшему мужу, так как она оставила именно такую подпись к снимку с картиной.