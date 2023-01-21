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1 час назад

Настя Ивлеева резко отреагировала на слухи о воссоединении с Элджеем

Газета.Ru

Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале прокомментировала статью СМИ, в которой ее заподозрили в возобновлении романа с ее бывшим мужем Элджеем.

Настя Ивлеева резко отреагировала на слухи о воссоединении с Элджеем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Да отстаньте от меня уже. Мне кажется, это не у меня какие-то повязки, связки и намеки, а у СМИ. Меня никто так активно не выдает замуж за Элджея, как они», — пожаловалась Ивлеева.

Поводом для слухов стала картина художника Никиты Куска, которая раньше висела в квартире у рэпера, а после ее забрала к себе Ивлеева. Поклонники предположили, что блогер скучает по бывшему мужу, так как она оставила именно такую подпись к снимку с картиной.

«Скучаю я по Никите Куску, который по совместительству с тем, что рисует картины, на которых Элджей, является мои другом и товарищем близким. Просто достали», — пояснила блогер.

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