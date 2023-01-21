Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
57 минут назад

Джигурда признался, что совратил свою преподавательницу

Диана Товсепова

Актер Никита Джигурда рассказал, как в 19 лет соблазнил свою преподавательницу, которая была вдвое старше него. Такое признание эпатажный артист сделал в беседе с "Пятым каналом".

Джигурда признался, как совратил свою преподавательницу
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

По словам Джигурды, в 19 лет он учился в театральном институте и музыку ему преподавала педагог, которой было тогда 49-51 год. И женщина не совращала его. Артист признался, что он сам соблазнил педагога.

"Я и в те времена, советские, был белой вороной — в хорошем смысле этого слова", — вспомнил Джигурда.

Актер рассказал, что стал "подбивать клинья" к преподавательнице, и она сдалась спустя несколько недель.

Однако отношения не были мимолетными и продлились несколько лет, но педагог не была его единственной пассией в те годы.

Жерара Пике и Ирину Шейк подозревают в романе

Ранее мы писали о самых скандальных выходках Ольги Бузовой.

Звёзды,Жерар Пике,Ирина Шейк,Никита Джигурда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители