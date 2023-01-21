Джигурда признался, как совратил свою преподавательницу

Актер Никита Джигурда рассказал, как в 19 лет соблазнил свою преподавательницу, которая была вдвое старше него. Такое признание эпатажный артист сделал в беседе с "Пятым каналом".

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По словам Джигурды, в 19 лет он учился в театральном институте и музыку ему преподавала педагог, которой было тогда 49-51 год. И женщина не совращала его. Артист признался, что он сам соблазнил педагога.

"Я и в те времена, советские, был белой вороной — в хорошем смысле этого слова", — вспомнил Джигурда.

Актер рассказал, что стал "подбивать клинья" к преподавательнице, и она сдалась спустя несколько недель.

Однако отношения не были мимолетными и продлились несколько лет, но педагог не была его единственной пассией в те годы.