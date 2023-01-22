Дятлов тайно развелся с женой

Заслуженный артист России Евгений Дятлов развелся с женой Юлией Джербиновой после 14 лет брака. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на директора артиста Дарью Травникову.
Травникова отметила, что в данный момент Дятлов не женат.
В публикации отмечается, что Юлия Джербинова ранее в соцсетях перестала подписываться двойной фамилией, а сам Дятлов стал появляться на светских мероприятиях вместе с Травниковой.
Журналисты спросили о разводе Юлию Джербинову, она мягко переадресовала эти вопросы к Дятлову. Сам актер с журналистами общаться на эту тему не стал.
Евгений Дятлов снимался в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей" в роли Николая Дымова, во франшизе "Последний богатырь" он озвучивает Добрыню Никитича. Также артист дает сольные концерты, в которых преобладают романсы.