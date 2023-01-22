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2 часа назад

Актер Евгений Дятлов тайно развелся с женой

Российская Газета

Заслуженный артист России Евгений Дятлов развелся с женой Юлией Джербиновой после 14 лет брака. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на директора артиста Дарью Травникову.

Дятлов тайно развелся с женой
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Травникова отметила, что в данный момент Дятлов не женат.

В публикации отмечается, что Юлия Джербинова ранее в соцсетях перестала подписываться двойной фамилией, а сам Дятлов стал появляться на светских мероприятиях вместе с Травниковой.

Журналисты спросили о разводе Юлию Джербинову, она мягко переадресовала эти вопросы к Дятлову. Сам актер с журналистами общаться на эту тему не стал.

Евгений Дятлов снимался в нескольких сезонах "Улиц разбитых фонарей" в роли Николая Дымова, во франшизе "Последний богатырь" он озвучивает Добрыню Никитича. Также артист дает сольные концерты, в которых преобладают романсы.

Звёзды,Евгений Дятлов,
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