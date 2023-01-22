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2 часа назад

Блогер Настя Ивлеева опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем Элджеем

runews24.ru

Анастасия Ивлеева призналась, что ее нервируют вопросы о личной жизни, однако ответила на слухи о ее воссоединении с экс-супругом.

Ивлеева опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем
Фото: runews24.rurunews24.ru

Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения СМИ о ее воссоединении с Элджеем.

«Да отстаньте от меня уже. Мне кажется, это не у меня какие-то повязки, связки и намеки, а у СМИ», - написала Ивлеева.

По словам знаменитости, никто так активно не выдает ее замуж за Элджея, как пресса.

Как выяснилось, единственным человеком, по которому Настя скучает, является другом ее экс-супруга художник Никита Кусок. Его картина и стала поводом для слухов о воссоединении с рэпером. Ранее произведение искусства висело в квартире у Элджея, а после ее забрала к себе Ивлеева. Фанаты Насти предположили, что она скучает по бывшему мужу.

Блогер Настя Ивлеева и рэп-исполнитель Элджей поженились в 2019 году, но спустя год появились слухи об их расставании. В августе 2021-го пара подтвердила их.

Звёзды,Анастасия Ивлеева,
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