Ивлеева опровергла слухи о воссоединении с бывшим мужем

Анастасия Ивлеева призналась, что ее нервируют вопросы о личной жизни, однако ответила на слухи о ее воссоединении с экс-супругом.
Блогер Настя Ивлеева в своем Telegram-канале прокомментировала сообщения СМИ о ее воссоединении с Элджеем.
«Да отстаньте от меня уже. Мне кажется, это не у меня какие-то повязки, связки и намеки, а у СМИ», - написала Ивлеева.
По словам знаменитости, никто так активно не выдает ее замуж за Элджея, как пресса.
Как выяснилось, единственным человеком, по которому Настя скучает, является другом ее экс-супруга художник Никита Кусок. Его картина и стала поводом для слухов о воссоединении с рэпером. Ранее произведение искусства висело в квартире у Элджея, а после ее забрала к себе Ивлеева. Фанаты Насти предположили, что она скучает по бывшему мужу.
Блогер Настя Ивлеева и рэп-исполнитель Элджей поженились в 2019 году, но спустя год появились слухи об их расставании. В августе 2021-го пара подтвердила их.