Бейонсе выступила на открытии дубайской гостиницы

Исполнительница хита «Crazy in Love» Бейонсе провела концерт впервые после продолжительной паузы. Об этом говорят фотографии зрителей, опубликованные в соцсетях.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Последний раз певица выходила на сцену целых пять лет назад, в 2018 году. Объявилась артистка в Дубае.

Вероятно, внушительный гонорар в размере 24 миллионов долларов поспособствовал выходу с «отпуска» американской звезды. Далеко не у всех поклонников была возможность увидеть кумира, так как она выступала от церемонии открытия самой дорогой гостиницы Дубая Atlantis The Royal Hotel.