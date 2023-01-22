Бейонсе выступила на открытии дубайской гостиницы

Исполнительница хита «Crazy in Love» Бейонсе провела концерт впервые после продолжительной паузы. Об этом говорят фотографии зрителей, опубликованные в соцсетях.
Последний раз певица выходила на сцену целых пять лет назад, в 2018 году. Объявилась артистка в Дубае.
Вероятно, внушительный гонорар в размере 24 миллионов долларов поспособствовал выходу с «отпуска» американской звезды. Далеко не у всех поклонников была возможность увидеть кумира, так как она выступала от церемонии открытия самой дорогой гостиницы Дубая Atlantis The Royal Hotel.
Отмечается, что организаторы мероприятия всячески скрывали факт концерта Бейонсе. Гостям также было рекомендовано отказаться от съемки шоу.