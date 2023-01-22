Дженнер и Скотт раскрыли имя своего 11-месячного сына

Кайли Дженнер показала фотографию своего 11-месячного сына и раскрыла его новое имя. Модель вместе с возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом, в прошлом году решили, что имя, данное ребенку после рождения, ему не подходит, пишет издание People.
25-летняя Дженнер подписала фотографию, на которой она держит малыша на руках, «Эйрэ». Это новое имя ребенка, которое означает «Лев божий».
Напомним, общий сын Дженнер и Скотта появился на свет в феврале 2022 года. Изначально его назвали Вульф, но через месяц они признались, что «действительно не чувствовали, что это был он».