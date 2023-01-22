Как звезда «СашиТани» похудела на 20 килограммов

Исполнительница роли Тани в сериале «СашаТаня» Валентина Рубцова поделилась своей историей похудения. Актрисе пришлось сбросить вес до 40 кг, чтобы сыграть в спектакле.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Приходилось держать себя в жестких ограничениях. Я выпивала утром ложку масла грецкого ореха, съедала половинку ананаса, потом ехала в театр», – рассказывает Рубцова.

Дневной рацион актрисы был крайне скудным, сообщает teleprogramma.pro. На обед она ела суп мисо и роллы с огурцом. Валентине приходилось идти на серьезные ограничения ради роли, но у артистки получилось добиться результата.

Рубцова рассказывает, что выкинула весы в окно после того, как увидела там цифру больше положенного на несколько сотен граммов.

«На мое счастье, была ночь, никого я этими весами не пришибла. Только на утро осознала все», – рассказывает актриса.