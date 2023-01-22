Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 68.67EUR 74.34
Войти в почту
1 час назад

Как звезда сериала «СашаТаня» похудела на 20 килограммов: откровения актрисы

РИА "ФедералПресс"

Исполнительница роли Тани в сериале «СашаТаня» Валентина Рубцова поделилась своей историей похудения. Актрисе пришлось сбросить вес до 40 кг, чтобы сыграть в спектакле.

Как звезда «СашиТани» похудела на 20 килограммов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Приходилось держать себя в жестких ограничениях. Я выпивала утром ложку масла грецкого ореха, съедала половинку ананаса, потом ехала в театр», – рассказывает Рубцова.

Дневной рацион актрисы был крайне скудным, сообщает teleprogramma.pro. На обед она ела суп мисо и роллы с огурцом. Валентине приходилось идти на серьезные ограничения ради роли, но у артистки получилось добиться результата.

Рубцова рассказывает, что выкинула весы в окно после того, как увидела там цифру больше положенного на несколько сотен граммов.

«На мое счастье, была ночь, никого я этими весами не пришибла. Только на утро осознала все», – рассказывает актриса.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как Бузова отметила свой день рождения и от кого получила странное поздравление.

Звёзды,Валентина Рубцова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители