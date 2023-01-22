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1 час назад

Солистка "Блестящих" Ксения Новикова призналась, что с ее детьми работает психолог

Мира Маркина

С детьми солистки группы "Блестящие" Ксении Новиковой занимается психолог. Об этом исполнительница рассказала в личном блоге.

Солистка "Блестящих" призналась, что с ее детьми работает психолог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я решаю проблемы с детьми в переходном возрасте по мере поступления. На данный момент прибегли к помощи психолога. Надеюсь, всем нам поможет. Непросто, честно", — рассказала знаменитость.

У певицы двое детей от Андрея Середы: 14-летний Мирон и 12-летний Богдан. Отец сыновей обманом увез их в Лондон. Новикова рассказывала об этом в разных телешоу и просила о помощи. Она не видела Мирона и Богдана около года, но с помощью испанской полиции смогла вернуть детей.

Как нельзя хвалить детей

Сейчас «отнять» у артистки детей и дом в Подмосковье пытается бывший муж бизнесмен Алексей Сорокин.

Ранее "Рамблер" рассказывал, почему дети Иосифа Пригожина остались без жилья в Москве.

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