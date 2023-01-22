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2 часа назад

55-летняя Памела Андерсон снялась голой и повторила образы Мэрилин Монро

Super.ru

Совсем скоро на Netflix выходит фильм «Памела: История любви». В байопике главная спасательница Малибу лично расскажет о секс-скандале с Томми Ли и о том, какой след он оставил в ее карьере. Этот документальный фильм станет ответом нашумевшему сериалу «Пэм и Томми», в котором, по мнению актрисы, рассказали не ее историю, а ее саму изобразили как жертву.

55-летняя Памела Андерсон снялась голой
Фото: Super.ruSuper.ru

Также нас ждут подробные рассказы о пяти неудачных браках и развенчивание образа девушки с обложки Playboy, который мешал блондинке всю жизнь. Скоро мы увидим совсем другую Памелу: фильм выходит 31 января.

Super.ru

Ну а пока любуемся Памелой привычной, голой. В новой откровенной фотосессии 55-летняя звезда примерила образ Мэрилин Монро.

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