55-летняя Памела Андерсон снялась голой

Совсем скоро на Netflix выходит фильм «Памела: История любви». В байопике главная спасательница Малибу лично расскажет о секс-скандале с Томми Ли и о том, какой след он оставил в ее карьере. Этот документальный фильм станет ответом нашумевшему сериалу «Пэм и Томми», в котором, по мнению актрисы, рассказали не ее историю, а ее саму изобразили как жертву.
Также нас ждут подробные рассказы о пяти неудачных браках и развенчивание образа девушки с обложки Playboy, который мешал блондинке всю жизнь. Скоро мы увидим совсем другую Памелу: фильм выходит 31 января.
Ну а пока любуемся Памелой привычной, голой. В новой откровенной фотосессии 55-летняя звезда примерила образ Мэрилин Монро.