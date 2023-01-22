55-летняя Памела Андерсон снялась голой

Совсем скоро на Netflix выходит фильм «Памела: История любви». В байопике главная спасательница Малибу лично расскажет о секс-скандале с Томми Ли и о том, какой след он оставил в ее карьере. Этот документальный фильм станет ответом нашумевшему сериалу «Пэм и Томми», в котором, по мнению актрисы, рассказали не ее историю, а ее саму изобразили как жертву.