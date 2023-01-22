Эшли Олсен была замечена с обручальным кольцом

Американская актриса Эшли Олсен была замечена с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. Фотографии звезды появились на Daily Mail.
36-летняя Эшли Олсен попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана The Mark в Нью-Йорке. Актриса была одета в длинное черное пальто, белый шарф с цветочным принтом и массивные очки в роговой оправе. В одной руке звезда фильма «Двое: я и моя тень» держала объемную сумку из кожи рептилии, а другой прикрывала лицо от фотографов. В этот самый момент в кадр попало новое обручальное кольцо звезды.
В начале января в СМИ появилась информация, что Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луиса Эйзнера. По данным Page Six, свадебная церемония закрытого типа состоялась 28 декабря 2022 года в частном доме молодоженов в престижном районе Лос-Анджелеса. Олсен и Эйзнер встречались с 2017 года и старались не афишировать свои отношения.