Эшли Олсен была замечена с обручальным кольцом

36-летняя Эшли Олсен попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана The Mark в Нью-Йорке. Актриса была одета в длинное черное пальто, белый шарф с цветочным принтом и массивные очки в роговой оправе. В одной руке звезда фильма «Двое: я и моя тень» держала объемную сумку из кожи рептилии, а другой прикрывала лицо от фотографов. В этот самый момент в кадр попало новое обручальное кольцо звезды.