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1 час назад

Эшли Олсен была замечена с обручальным кольцом после слухов о тайной свадьбе

Газета.Ru

Американская актриса Эшли Олсен была замечена с золотым обручальным кольцом на безымянном пальце. Фотографии звезды появились на Daily Mail.

Эшли Олсен была замечена с обручальным кольцом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

36-летняя Эшли Олсен попала в объективы папарацци, когда выходила из ресторана The Mark в Нью-Йорке. Актриса была одета в длинное черное пальто, белый шарф с цветочным принтом и массивные очки в роговой оправе. В одной руке звезда фильма «Двое: я и моя тень» держала объемную сумку из кожи рептилии, а другой прикрывала лицо от фотографов. В этот самый момент в кадр попало новое обручальное кольцо звезды.

В начале января в СМИ появилась информация, что Эшли Олсен тайно вышла замуж за художника Луиса Эйзнера. По данным Page Six, свадебная церемония закрытого типа состоялась 28 декабря 2022 года в частном доме молодоженов в престижном районе Лос-Анджелеса. Олсен и Эйзнер встречались с 2017 года и старались не афишировать свои отношения.

Звёзды,Эшли Олсен,
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