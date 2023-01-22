Ходченкова отпраздновала 40-летие в бикини

В это сложно поверить, но вчера Светлане Ходченковой исполнилось 40. Казалось бы, совсем недавно юная красавица покорила сердца зрителей в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину».
Впрочем, Светлана мало изменилась за эти 20 лет, что тут же поспешили заметить в комментариях под ее постом:
«Годы идут, а она все не меняется», — не устают удивляться ее красоте и молодости поклонники.
Отпраздновать юбилей актриса отправилась подальше от московской суеты на теплый курорт, где отдыхала под аккомпанемент саксофона и заодно радовала фанатов новыми пляжными фото. Смотрим на идеальную фигуру и завидуем молча! Ну или как получится.