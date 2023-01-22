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2 часа назад

Светлана Ходченкова отпраздновала 40-летие в бикини и показала точеную фигуру

Super.ru

В это сложно поверить, но вчера Светлане Ходченковой исполнилось 40. Казалось бы, совсем недавно юная красавица покорила сердца зрителей в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину».

Ходченкова отпраздновала 40-летие в бикини
Фото: Super.ruSuper.ru

Впрочем, Светлана мало изменилась за эти 20 лет, что тут же поспешили заметить в комментариях под ее постом:

«Годы идут, а она все не меняется», — не устают удивляться ее красоте и молодости поклонники.

Super.ru

Отпраздновать юбилей актриса отправилась подальше от московской суеты на теплый курорт, где отдыхала под аккомпанемент саксофона и заодно радовала фанатов новыми пляжными фото. Смотрим на идеальную фигуру и завидуем молча! Ну или как получится.

Звёзды,Станислав Говорухин,
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