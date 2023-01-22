Ходченкова отпраздновала 40-летие в бикини

В это сложно поверить, но вчера Светлане Ходченковой исполнилось 40. Казалось бы, совсем недавно юная красавица покорила сердца зрителей в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину».

Фото: Super.ru Super.ru

Впрочем, Светлана мало изменилась за эти 20 лет, что тут же поспешили заметить в комментариях под ее постом:

«Годы идут, а она все не меняется», — не устают удивляться ее красоте и молодости поклонники.

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