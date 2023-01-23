Галич ответила на критику не попавшей в Дубай Собчак

— Сегодня же к Бейонсе позвали из русских блогеров Иду Галич и Женю Милову как светского хроникера и журналиста. Как происходит этот выбор неясно, но если бы в ЕГЭ был вопрос: «Что общего у Иды Галич и Миловой», — я теперь знаю ответ, — написала Собчак в своих социальных сетях.