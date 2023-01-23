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21 минуту назад

«Нас всех позвали»: Галич ответила на критику не попавшей в Дубай Собчак

Вечерняя Москваиещё 4

Недавно в Дубае прошло открытие нового отеля, куда пригласили многих звезд российской эстрады. По мнению журналистки Ксении Собчак, список гостей был составлен очень странно и вызывал недоумение.

Галич ответила на критику не попавшей в Дубай Собчак
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Открытие отеля проходило на протяжении двух дней. По словам Собчак, первый день прошел ожидаемо — мероприятие посетили певец Филипп Киркоров и телеведущий Иван Ургант. Однако второй день вызывает вопросы.

— Сегодня же к Бейонсе позвали из русских блогеров Иду Галич и Женю Милову как светского хроникера и журналиста. Как происходит этот выбор неясно, но если бы в ЕГЭ был вопрос: «Что общего у Иды Галич и Миловой», — я теперь знаю ответ, — написала Собчак в своих социальных сетях.

Критика журналистки задела телеведущую Иду Галич. Он не стала оставлять без внимания высказывании Собчак и с издевкой дала свой комментарий.

— Ксения Анатольевна! Родная! У нас общее то, что нас всех позвали, — цитирует Галич StarHit.

Звёзды,Ида Галич,Иван Ургант,Ксения Собчак,Филипп Киркоров,
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