Иллюзионист Сафронов сделал пересадку волос после борьбы с раком

40-летний иллюзионист Сергей Сафронов показал в своем Instagram результат пересадки волос. Шоумен в последнее время появлялся на публике в головных уборах, однако решил сделать исключение и выложил кадры, на которых позирует в храме. Некоторое время назад Сафронову удалось справиться с онкологическим заболеванием - иллюзионист прошел лечение лучевой терапией, химиотерапией, после чего рак перешел в стадию ремиссии. Около двух лет назад в грудной клетке Сафронова была обнаружена опухоль. Образование было размером 12 см, после чего шоумен начал курс лечения.