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2 часа назад

Иллюзионист Сафронов показал, как выглядит после химиотерапии

Мира Маркина

Российский иллюзионист Сергей Сафронов чаще всего на публике носит головные уборы. Причина – последствия лечения рака. Но недавно 40-летний артист решился опубликовать в социальных сетях снимок с непокрытой головой.

Иллюзионист Сафронов показал, как выглядит после химиотерапии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сафронов поделился с подписчиками фотографией, сделанной в соборе города Смоленска. Тем самым шоумен продемонстрировал результат операции по пересадке волос. Она понадобилась артисту, так как после лучевой терапии и курса химиотерапии Сергей потерял часть волос.

Соцсети

«Я решил побывать в нём (в соборе – прим. ред.) и поставил свечки за здравия наших с вами родных и близких», – написал иллюзионист в публикации.

Актер Джефф Бриджес вернулся в Голливуд после борьбы с раком

Напомним, онкодиагноз Сергею Сафронову поставили около двух лет назад, когда в его грудной клетке нашли опухолевое образование. Сейчас заболевание находится в стадии ремиссии.

Ранее «Рамблер» писал, как сохранить здоровье после 30.

Звёзды,Джефф Бриджес,Сергей Сафронов,
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