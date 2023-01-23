Иллюзионист Сафронов показал, как выглядит после химиотерапии

Российский иллюзионист Сергей Сафронов чаще всего на публике носит головные уборы. Причина – последствия лечения рака. Но недавно 40-летний артист решился опубликовать в социальных сетях снимок с непокрытой головой.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Сафронов поделился с подписчиками фотографией, сделанной в соборе города Смоленска. Тем самым шоумен продемонстрировал результат операции по пересадке волос. Она понадобилась артисту, так как после лучевой терапии и курса химиотерапии Сергей потерял часть волос.

Соцсети

«Я решил побывать в нём (в соборе – прим. ред.) и поставил свечки за здравия наших с вами родных и близких», – написал иллюзионист в публикации.

Напомним, онкодиагноз Сергею Сафронову поставили около двух лет назад, когда в его грудной клетке нашли опухолевое образование. Сейчас заболевание находится в стадии ремиссии.