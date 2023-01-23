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1 час назад

Ольга Орлова рассказала, как и где будет рожать

Super.ru

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова находится на позднем сроке беременности. Роды должны случиться уже в феврале. Во вчерашнем выпуске программы «Звезды сошлись» Ольга поделилась подробностями своего самочувствия, с юмором посетовала на хейтеров, которые по-прежнему считают, что живот накладной, и рассказала, какой вид родовспоможения ее ожидает.

Ольга Орлова рассказала, как и где будет рожать
Фото: Super.ruSuper.ru

«Скорее всего, будет кесарево сечение. У меня первое было кесарево, был крупный плод, и второе, думаю, будет в силу возраста».

В этом вопросе Ольга полностью доверяет своему доктору и вообще следует всем его предписаниям. Рожать планирует с этим же врачом в Москве. По словам Орловой, муж Валерий хоть и планирует быть рядом с ней во время родов, но не в самой палате, а, скорее за ее пределами.

Кстати, детская комната для дочери уже, кажется, полностью готова. В выходные Ольга продемонстрировала подписчикам, что все самое необходимое для малышки куплено: от мебели и одежды до бутылочек и стерилизатора для них.

К слову, ведущая «Дома-2» не скрывает, что не планирует кормить дочь грудью.

«Я выросла на искусственном вскармливании, мой сын тоже вырос на смесях. Иммунитет у нас — дай бог каждому. Девочки, я в этих вопросах никогда ни с кем не спорю и никого не хочу убеждать. Тут каждый сам выбирает для себя, как считает правильным», — объяснила Ольга в сторис запрещенной сети.

Что ж, с этой позицией сложно не согласиться. Ну и мы по-прежнему желаем Ольге Орловой легких родов и ждем хороших новостей.

Звёзды,Ольга Орлова,
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