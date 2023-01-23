Виктория Боня пригласила Гуфа "поехать на ретрит"

«Мы поедем на ретрит (духовная практика, при которой человек на время удаляется от общества. — прим. «Газеты.Ru»), Гуф, тебе понравится, Гуф! Ты слезешь с химии, Гуф. Мы перейдем на медицину, Гуф!» — говорит Боня в программе.