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43 минуты назад

Виктория Боня пригласила Гуфа "поехать на ретрит"

Газета.Ru

Блогерша и телеведущая Виктория Боня пошутила над рэпером Гуфом. Об этом пишет StarHit.

Виктория Боня пригласила Гуфа "поехать на ретрит"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В эфире нового эпизода шоу «Злые языки» Боня предложила Айзе-Лилуне Ай сочинить рэп о бывшем муже. Сама телеведущая решила помочь коллеге и посвятила музыканту несколько строчек.

«Мы поедем на ретрит (духовная практика, при которой человек на время удаляется от общества. — прим. «Газеты.Ru»), Гуф, тебе понравится, Гуф! Ты слезешь с химии, Гуф. Мы перейдем на медицину, Гуф!» — говорит Боня в программе.

Гуф и Айза развелись около девяти лет назад. У бывших возлюбленных есть сын Сами.

Звёзды,Гуф,Виктория Боня,
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