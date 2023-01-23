Виктория Боня пригласила Гуфа "поехать на ретрит"

Блогерша и телеведущая Виктория Боня пошутила над рэпером Гуфом. Об этом пишет StarHit.
В эфире нового эпизода шоу «Злые языки» Боня предложила Айзе-Лилуне Ай сочинить рэп о бывшем муже. Сама телеведущая решила помочь коллеге и посвятила музыканту несколько строчек.
«Мы поедем на ретрит (духовная практика, при которой человек на время удаляется от общества. — прим. «Газеты.Ru»), Гуф, тебе понравится, Гуф! Ты слезешь с химии, Гуф. Мы перейдем на медицину, Гуф!» — говорит Боня в программе.
Гуф и Айза развелись около девяти лет назад. У бывших возлюбленных есть сын Сами.