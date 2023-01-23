Покорила мир и осталась одна: что не так с романами Ким Кардашьян

Она красива, успешна, уверена в себе и… одинока. Ким Кардашьян стала лицом поколения, повлияла на модные тренды, но так и не смогла осуществить главную мечту — обрести крепкую семью. После развода с Канье Уэстом дива, вытирая слезы, признавалась, что считает себя неудачницей. Поклонники писали тысячами комментариев, поддерживая звезду, а коучи и психологи тщательно препарировали личную жизнь Ким, выясняя, что же не так с ее романами.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, плохих парней Кардашьян выбирала всегда. Яркая девушка стала популярной после появления на публике с Пэрис Хилтон: она работала ассистенткой знаменитой блондинки. Ким была женственной, улыбчивой и очень привлекательной, она нравилась мужчинам и быстро влюблялась.

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Дэймон Томас

Кардашьян было всего 19 лет, когда ее очаровал продюсер по имени Дэймон. Он засыпал девушку подарками, помогал ей сформировать стиль, в нем Ким увидела опору, а еще возможность сбежать от контролирующих родителей. Она вышла замуж и три месяца скрывала новый статус от семьи, а когда рассказала, отец отказался общаться с мятежной дочерью.

Ким признавалась, что отсутствие поддержки семьи заставило ее мириться с выходками Дэймона. Он неоднократно избивал жену, контролировал каждый ее шаг и ревновал. Не выдержав, Ким подала на развод в 2004 году.

Рэй Джей

Устав от тотального контроля Дэймона, Ким жаждала делать то, что хочется именно ей, пускаться в авантюры. Она стала бунтаркой и завела легкий роман с дерзким рэпером. А вскоре в сети появилось секс-видео с Ким и Рей Джеем в главной роли. Оно сделало Кардашьян знаменитой, а еще закрепило за ней славу «плохой девочки».

Хотя сама Ким мечтала о нормальных отношениях и семье.

Реджи Буш

Не было более подходящего парня для создания семьи, чем Реджи: он обожал Ким, был мягким и спокойным, планировал стать отцом. А дива утопала во внутренних противоречиях: она получила то, о чем мечтала рядом с хулиганами, но ее внутренняя бунтарка не давала Кардашьян покоя. Неужели теперь всегда будет так? Спокойно, скучно, гладко.

Через три года Ким рассталась со спортсменом, разбив ему сердце. Кстати, женился Реджи на девушке, невероятно похожей на Кардашьян.

Крис Хамфрис

А всего через год после расставания и сама Ким отправилась к алтарю с Крисом Хамфрисом. Они были такой красивой парой. И казалось, что Ким, наконец, получила все, о чем мечтала: семью и авантюрного парня, с которым ей весело и не скучно. Но у Криса оказалась темная сторона: как и Деймон, он начал избивать Ким. Брак распался всего через 72 дня, а теперь дива вспоминает о нем с ужасом.

Канье Уэст

После расставания с Крисом Кардашьян признавалась, что не надеется встретить того, кто будет соответствовать ее ожиданиям. Она не знала, что Канье уже решил во что бы то ни стало покорить яркую брюнетку. Рэпер присылал ей цветы, фотошопил себя на семейные снимки клана Кардашьян-Дженнер. Он был щедрым, веселым, немного опасным и серьезным одновременно.

И Ким сдалась. В браке с Уэстом она стала мамой четырех детей, светилась от счастья и планировала быть с Канье до конца. Все изменила болезнь артиста: биполярное расстройство сделало рэпера непредсказуемым, опасным, его мир все дальше отрывался от реальности.

Этот развод Ким считала личным провалом. Не помогла учеба на юридическом, хотя Кардашьян давно о ней мечтала, не излечил роман с комиком Питом Дэвидсоном, который был готов бросить весь мир к ногам девушки и сделал тату с ее именем.