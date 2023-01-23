Дочь Заворотнюк перечислила свои средства от депрессии

Свои средства от депрессии перечислила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, 27-летняя модель и блогер Анна.
«Для меня лучшая форма борьбы с таким настроением — это путешествия, интересные поездки в необычные места», — рассказала она в сторис в ответ на вопрос одного из подписчиков.
Чтобы не падать духом, Заворотнюк посоветовала своим фолловерам почаще выбираться в парки аттракционов, в театры, на экскурсии и мастер-классы.