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1 час назад

Настя Ивлеева сообщила, что стала тетей

WomanHit.ru

Осенью прошлого года стало известно, что младший брат блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, 23-летний Анатолий Никитин, скоро впервые станет отцом. Об этом сообщила в своем блоге мама Анастасии и Анатолия — Наталья.

Настя Ивлеева сообщила, что стала тетей
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

А сейчас женщина поделилась радостной новостью — она впервые стала бабушкой.

«В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа родилась моя любимая внучка Алисочка. Родные мои Толечка и Дашенька. Поздравляю с рождением дочки» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Наталья.

Напомним, в сентябре 2022 года брат Анастасии женился на своей избраннице Дарье.

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