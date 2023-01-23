Настя Ивлеева сообщила, что стала тетей

Осенью прошлого года стало известно, что младший брат блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, 23-летний Анатолий Никитин, скоро впервые станет отцом. Об этом сообщила в своем блоге мама Анастасии и Анатолия — Наталья.
А сейчас женщина поделилась радостной новостью — она впервые стала бабушкой.
«В праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа родилась моя любимая внучка Алисочка. Родные мои Толечка и Дашенька. Поздравляю с рождением дочки» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Наталья.
Напомним, в сентябре 2022 года брат Анастасии женился на своей избраннице Дарье.