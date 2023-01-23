Настя Ивлеева сообщила, что стала тетей

Осенью прошлого года стало известно, что младший брат блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, 23-летний Анатолий Никитин, скоро впервые станет отцом. Об этом сообщила в своем блоге мама Анастасии и Анатолия — Наталья.