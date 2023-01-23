Эшли Грэм показала фигуру в спортивном купальнике

35-летняя Эшли Грэм выложила фотографию в черном спортивном купальнике. На снимке она позирует на фоне спортивного зала. Волосы модель собрала в низкий хвост. Она показала фигуру после тренировки.

Год назад, в январе 2022 года, Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует «честные» фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.