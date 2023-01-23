Что уже известно о коронации Карла III

Коронация Карла III состоится 6 мая 2023 года. Торжественная церемония, гостями которой станут члены семьи, британские аристократы, религиозные лидеры, политики, главы иностранных государств и другие монаршие особы Европы, пройдет в Вестминстерском аббатстве. Что еще известно об этом знаковом событии, читайте в материале «Рамблера».

Торжественные мероприятия пройдут скоромнее, чем у покойной королевы, но растянутся на три дня и будут включать в себя две процессии, религиозную службу и праздничный концерт с участием «мировых музыкальных икон и современных звезд», имена которых пока держатся в строгом секрете. Основной церемониал займет всего три часа.

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Утром 6 мая король и королева-консорт Камилла в позолоченной карете Gold State отправятся из Букингемского дворца к аббатству, где Карл III будет помазан на царство архиепископом Кентерберийским. Затем торжественная процессия вернется обратно, чтобы монаршая чета поприветствовала подданных с балкона вместе со «старшими» членами королевской семьи (говорят, этой чести удостоятся принцесса Анна, а также принц и принцесса Уэльские с детьми).

Концерт состоится 7 мая на Восточной лужайке Виндзорского замка на следующий день после коронации, которая является торжественным религиозным мероприятием. Музыкальные шоу станут частью празднеств по всей Великобритании. Представители Букингемского дворца отметили, что программа будет состоять из «оркестра мирового класса, исполняющего интерпретации любимых музыкальных произведений в исполнении некоторых из крупнейших мировых артистов эстрады».

Коронация и все остальные мероприятия будут транслироваться в прямом эфире по всему миру, при этом число гостей, которые приедут, сократится с восьми тысяч до двух тысяч.