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56 минут назад

Муж Кортни Кардашьян набил ее глаза на ноге

Газета.Ru

Музыкант Трэвис Баркер показал новую татуировку с глазами супруги Кортни Кардашьян. Об этом пишет People.

Муж Кортни Кардашьян набил ее глаза на ноге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

47-летний барабанщик группы Blink-182 показал новую татуировку на фотографии, которую он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «О, привет», — подписал пост Баркер. Кардашьян репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила с помощью GIF с моргающими глазами.

Трэвис Баркер сделал далеко не первую татуировку в честь жены. По словам Кортни Кардашьян, ее любимая татуировка — ее имя на груди мужа. Это тату Кардашьян набивала сама.

Пара поженилась в Санта-Барбаре в мае прошлого года, а свадьбу молодожены сыграли неделю спустя в Портофино. До свадьбы Кардашьян и Баркер много лет дружили и начали встречаться только в январе 2021 года.

Звёзды,Кортни Кардашьян,
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