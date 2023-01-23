Муж Кортни Кардашьян набил ее глаза на ноге

Музыкант Трэвис Баркер показал новую татуировку с глазами супруги Кортни Кардашьян. Об этом пишет People.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

47-летний барабанщик группы Blink-182 показал новую татуировку на фотографии, которую он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «О, привет», — подписал пост Баркер. Кардашьян репостнула снимок супруга к себе на страницу в социальной сети и сопроводила с помощью GIF с моргающими глазами.

Трэвис Баркер сделал далеко не первую татуировку в честь жены. По словам Кортни Кардашьян, ее любимая татуировка — ее имя на груди мужа. Это тату Кардашьян набивала сама.