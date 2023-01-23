Директор Темниковой опроверг слухи об уходе артистки со сцены

Концертный директор Елены Темниковой Табриз Шахиди опроверг слухи об окончании карьеры певицы в беседе с Telegram-каналом «Звездач».
По словам Шахиди, Темникова не уходила «ни с большой, ни с малой сцены». На данный момент музыкантка выступает на частных концертах и корпоративах в России и за рубежом.
Концертный директор отметил, что артистка работает над новым альбомом.
«Мы активно готовим новый материал, пишемся в студиях в Москве и Дубае, плотно работаем с авторами над нашими скорыми премьерами», — заявил Шахиди.