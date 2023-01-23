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1 час назад

Директор Темниковой опроверг слухи об уходе артистки со сцены

Газета.Ru

Концертный директор Елены Темниковой Табриз Шахиди опроверг слухи об окончании карьеры певицы в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Директор Темниковой опроверг слухи об уходе артистки со сцены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Шахиди, Темникова не уходила «ни с большой, ни с малой сцены». На данный момент музыкантка выступает на частных концертах и корпоративах в России и за рубежом.

Концертный директор отметил, что артистка работает над новым альбомом.

«Мы активно готовим новый материал, пишемся в студиях в Москве и Дубае, плотно работаем с авторами над нашими скорыми премьерами», — заявил Шахиди.

Звёзды,Табриз Шахиди,Елена Темникова,
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