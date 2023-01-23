Агата Муцениеце призналась, что дети страдают после развода

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло уже довольно много времени. С тех пор Павел успел снова жениться. Да и Агата, поговаривают, тоже не одна. Однако, по словам актрисы, их общие дети до сих пор не могут смириться, что родители больше не живут вместе.

Фото: New Magazine New Magazine

Так, Агата на днях пожаловалась, что дочка частенько плачет перед сном. «Она сказала: «Хочу, чтобы все было , как раньше. Мама, так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями». Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой», — рассказала актриса.

Впрочем, недавно бывшая пассия, а теперь просто добрая приятельница Мирослава Карпович заявила, что они с Прилучным вместе детей воспитывают. Учитывая, что между актерами давно нет никаких отношения, это особенно странно слышать. Ведь у детей есть отец и мать.

Между тем, известно, что скоро Павел Прилучный вновь станет отцом. Его новая супруга — 26-летняя Зепюр Брутян ждет ребенка. Звезда «Мажора» буквально сдувает с нее пылинки, вместе ходит по врачам. Якобы, супруги уже определились, где будут рожать — это элитный госпиталь в Лапино, где рожали многие знаменитости. Известно, что Агата активно налаживает контакты с новой женой. Она сожалеет, что молодые не позвали ее и детей на свадьбу. В интервью Юлии Меньшовой она рассказала, как мило они общаются с Зепюр.