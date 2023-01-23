Агата Муцениеце призналась, что дети страдают после развода

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошло уже довольно много времени. С тех пор Павел успел снова жениться. Да и Агата, поговаривают, тоже не одна. Однако, по словам актрисы, их общие дети до сих пор не могут смириться, что родители больше не живут вместе.
Так, Агата на днях пожаловалась, что дочка частенько плачет перед сном. «Она сказала: «Хочу, чтобы все было , как раньше. Мама, так не может быть, чтобы два человека, у которых есть двое детей, были с разными семьями». Она вроде бы и права. Чувствуешь сразу себя виноватой», — рассказала актриса.
Впрочем, недавно бывшая пассия, а теперь просто добрая приятельница Мирослава Карпович заявила, что они с Прилучным вместе детей воспитывают. Учитывая, что между актерами давно нет никаких отношения, это особенно странно слышать. Ведь у детей есть отец и мать.
Между тем, известно, что скоро Павел Прилучный вновь станет отцом. Его новая супруга — 26-летняя Зепюр Брутян ждет ребенка. Звезда «Мажора» буквально сдувает с нее пылинки, вместе ходит по врачам. Якобы, супруги уже определились, где будут рожать — это элитный госпиталь в Лапино, где рожали многие знаменитости. Известно, что Агата активно налаживает контакты с новой женой. Она сожалеет, что молодые не позвали ее и детей на свадьбу. В интервью Юлии Меньшовой она рассказала, как мило они общаются с Зепюр.
После развода Агата Муцениеце о своей личной жизни не распространяется. Сейчас по выражению актрисы, она «строит семью на троих». Единственный раз, когда журналисты упомянули о ее личной жизни, это ее светский выход с Вованом из сериала “Реальные пацаны». Сама она никак эту информацию не прокомментировала, но опубликовала фото с Владимиром Селиванова в блоге. Актер в свою очередь отметил красотку на фото и добавил к нему анимацию-сердечко.