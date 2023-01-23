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1 час назад

Бейонсе может отправиться в мировой тур после грандиозного шоу в Дубае

Inc-News

На днях певица Бейонсе дала первый с 2018 года живой концерт. Яркое шоу в Дубае позволили ей и заработать 35 миллионов долларов, и громко заявить о своем возвращении.

Бейонсе может отправиться в мировой тур
Фото: Inc-NewsInc-News

Как сообщают американские таблоиды, знаменитость может на этом не остановиться. Снова почувствовав вкус к концертной деятельности, Бейонсе, если верить слухам, может готовить мировой тур.

Причем, дело в долгий ящик она откладывать не станет. Первые два концерта могут пройти в Париже уже в мае этого года.

Пока команда певицы на этот счет никаких комментариев не давала, но поклонники уже осаждают ее сайт в надежде увидеть анонс ее гастролей.

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