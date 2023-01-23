Бейонсе может отправиться в мировой тур

На днях певица Бейонсе дала первый с 2018 года живой концерт. Яркое шоу в Дубае позволили ей и заработать 35 миллионов долларов, и громко заявить о своем возвращении.

Фото: Inc-News Inc-News

Как сообщают американские таблоиды, знаменитость может на этом не остановиться. Снова почувствовав вкус к концертной деятельности, Бейонсе, если верить слухам, может готовить мировой тур.

Причем, дело в долгий ящик она откладывать не станет. Первые два концерта могут пройти в Париже уже в мае этого года.