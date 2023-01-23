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1 час назад

Звезда группы «Стрелки» перенесла микроинсульт на суде с Волочковой

Диана Товсепова

Екатерина Любомская, экс-солистка группы «Стрелки» рассказала, что перенесла микроинсульт во время суда с балериной Анастасией Волочковой. Об этом сообщает «Звук Медиа».

Звезда группы «Стрелки» перенесла микроинсульт на суде с Волочковой
Фото: СоцсетиСоцсети

Так, в 2021 году Анастасия Волочкова смогла добиться возбуждения дела в отношении Екатерины Любомской из-за того, что женщина обнародовала личные фото балерины в соцсетях. Так, в интернете были опубликованы фото, на которых видно, как Волочкова справляет нужду под деревом на своем участке за городом. По мнению балерины, певица устроила не нее травлю.

В 2022 году Волочкова сама проиграла суд. Балерину обязали выплатить певице 200 тысяч рублей и возместить ей судебные издержки в размере 100 тысяч рублей.

Теперь же Любомская рассказывает, что на заседании она полчаса слушала умозаключения Волочковой о ней и не обратила внимания, что ее перекосило.

Оказалось, что левая часть ее лица деформировалась и она не чувствовала ее. Выяснилось, что это был микроинсульт.

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Ранее мы писали о том, что Волочкова рассказала о серьезных проблемах.

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