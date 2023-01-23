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1 час назад

Жена Петросяна раскрыла секрет поддержания хорошей формы

Мослента

Секрет поддержания хорошей формы раскрыла жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее мнению, отлаженный метаболизм влияет на здоровье больше, чем физические нагрузки.

Жена Петросяна раскрыла секрет поддержания хорошей формы
Фото: МослентаМослента

«Я слежу за собой, регулярно сдаю анализы, посещаю необходимых специалистов. Все это дает моего организму силы и энергию», — рассказала супруга артиста.

Брухунова отметила, что ненавидит спорт.

«Единственное, что не вызывает протест — пилатес. Но у меня пока на него нет времени», — сообщила она.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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