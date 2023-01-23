Жена Петросяна раскрыла секрет поддержания хорошей формы

Секрет поддержания хорошей формы раскрыла жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По ее мнению, отлаженный метаболизм влияет на здоровье больше, чем физические нагрузки.