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42 минуты назад

Журналисты раскрыли причину любви Марго Робби к безвкусным нарядам

Lenta.ru

Журналисты Daily Mail раскрыли причину любви австралийской актрисы Марго Робби к безвкусным образам. Материал опубликован на сайте издания.

Журналисты раскрыли причину любви Марго Робби к безвкусным нарядам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что 32-летняя знаменитость нередко попадает в списки звезд в худших нарядах. Так, например, общественность назвала розовое платье бренда Chanel, в котором актриса посетила премию «Золотой глобус», скучным и пресным. Кроме того, фанаты не оценили одежду марки Versace, в которой Робби пришла на премьеру фильма «Вавилон» в Сиднее.

По мнению пользователя Twitter с никнеймом sfalin7, пост которого приводит Daily Mail, телезвезда намеренно выходит в свет в плохих нарядах, чтобы отвлечь внимание публики от своей красоты.

«Теория состоит в том, что Марго специально прячет свою красоту, чтобы люди воспринимали ее как серьезную актрису. Так она получает больше возможностей в кино», — говорится в публикации юзера.

В сентябре 2021 года Марго Робби рассказывала о подавленном состоянии, с которым она столкнулась во время съемок фильма «Барби». По словам артистки, она подверглась пристальному вниманию фанатов на улице Лос-Анджелеса.

Звёзды,Марго Робби,Chanel,
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