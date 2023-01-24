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2 часа назад

Викторию Бекхэм подняли на смех из-за видео без макияжа

Lenta.ruиещё 1

Британская певица, модель и дизайнер Виктория Бекхэм подверглась критике в сети из-за нового видео. Соответствующие комментарии и публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Викторию Бекхэм подняли на смех из-за видео без макияжа
Фото: Лента.руЛента.ру

48-летняя знаменитость разместила ролик с целью прорекламировать косметику собственного бренда Victoria Beckham Beauty. На размещенных кадрах манекенщица предстала в халате и с распущенными волосами. При этом в начале видео она заявила, что на ее лице отсутствует макияж.

Подписчики, в свою очередь, обвинили Бекхэм во лжи, отметив, что на ее лице видны тональный крем и тени. В связи с этим они подняли ее на смех в комментариях под постом.

«Без макияжа? Серьезно?», «Если вы собрались продавать свою косметику, то не лучший способ начать это со лжи», «Говорить, что на вас нет макияжа, довольно неуважительно к вашей публике. Люди не идиоты», «Я не могу дальше смотреть это видео, потому что оно недостоверно», «У меня нет макияжа, только корректор, тональный крем, тени, подводка и тушь», — возмущались они.

В декабре 2022 года Бекхэм ответила на многолетние слухи фанатов, обвиняющих ее в изменении внешности посредством пластических операций. По словам звезды, она всегда делала правильный контуринг лица, визуально меняющий форму носа.

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