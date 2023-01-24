Викторию Бекхэм подняли на смех из-за видео без макияжа

«Без макияжа? Серьезно?», «Если вы собрались продавать свою косметику, то не лучший способ начать это со лжи», «Говорить, что на вас нет макияжа, довольно неуважительно к вашей публике. Люди не идиоты», «Я не могу дальше смотреть это видео, потому что оно недостоверно», «У меня нет макияжа, только корректор, тональный крем, тени, подводка и тушь», — возмущались они.