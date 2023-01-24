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3 часа назад

Телеведущая Ольга Орлова рассказала о диете во время беременности и предстоящих родах

runews24.ru

Телеведущая и экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова рассказала о том, как протекала ее беременность и как будут проходить ее роды. Об этом она рассказала в эфире программы «Звезды сошлись».

Орлова рассказала о диете во время беременности и предстоящих родах
Фото: Runews24Runews24

По словам Орловой, за время беременности она набрала 16 килограмм и не исключает, что вес может увеличиться. Она также рассказала, что врачи сажали ее на диету из-за гистационного сахарного диабета. Телеведущая отметила, что ей пришлось отказаться от мучного, сладкого и фруктов. Однако это было кратковременно: на диете она сидела всего две-три недели.

Кроме того, телеведущая отметила, что собирается рожать с помощью кесарева сечения. Она рассказала, что первый раз рожала так же из-за крупного плода. По ее словам, во второй раз кесарево могут назначить из-за возраста.

Звёзды,Диеты,Ольга Орлова,
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