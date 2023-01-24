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12 минут назад

Волочкова снова начала общаться с дочерью

New Magazineиещё 1

Редкий кадр опубликовала Анастасия Волочкова со своего дня рождения. Помимо прочих знаменитых гостей, балерину пришла поздравить ее родная дочь Ариадна. Девушку практически не узнать: она стала совсем взрослой, ростом практически с маму. «Моя прекрасная повзрослевшая Ариадна Волочкова», — подписала снимок звезда. Однако тут же получила негативную реакцию подписчиков.

Волочкова снова начала общаться с дочерью
Фото: New magazineNew magazine

«Тот случай, когда девочка выглядит достойнее и элегантнее мамы», «У мамы платье короче, чем у доченьки», «Мама вспоминает про доцю только в определенные часы», «Дочка повзрослевшая, а вот мама…никак не повзрослеет», «Анастасия, ради дочери повзрослейте», «Мама только по рождению», — пишут фолловеры.

Сегодня 17-летняя Ариадна редкий гость в доме балерины. Однако Волочкова убеждена, что она прекрасная мать. Напомним, балерина долгое время не общалась с дочкой. Поскольку та, еще будучи подростком, сбежала из дома и ушла жить к отцу и его новой жене. Бизнесмен Игорь Вдовин хоть и был уже счастлив в другом браке, наследницу принял. С тех пор поклонники справедливо отмечают, что прославленной мамы наследница будто бы стыдится, да и общаться с ней не горит желанием. Балерина не скрывает, что иногда не слышит дочь по несколько месяцев — девочка не желает с ней говорить.

Бывший возлюбленный балерины — банщик Сергей после разрыва откровенничал, что Анастасия не любит детей. И свою родную дочь тоже. Тем не менее, Анастасия часто хвастается на страничке в социальной сети успехами Ариадны. Сейчас девочка активно готовится к поступлению в университет. У Ариадны есть мечта – переехать учиться во Францию. Для этого ей нужно подготовиться к сложным экзаменам на английском и французском. Девушка также пишет стихи, написала уже 120 стихотворений на трех языках.

Звёзды,Игорь Вдовин,Анастасия Волочкова,
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