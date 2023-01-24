Волочкова снова начала общаться с дочерью

Сегодня 17-летняя Ариадна редкий гость в доме балерины. Однако Волочкова убеждена, что она прекрасная мать. Напомним, балерина долгое время не общалась с дочкой. Поскольку та, еще будучи подростком, сбежала из дома и ушла жить к отцу и его новой жене. Бизнесмен Игорь Вдовин хоть и был уже счастлив в другом браке, наследницу принял. С тех пор поклонники справедливо отмечают, что прославленной мамы наследница будто бы стыдится, да и общаться с ней не горит желанием. Балерина не скрывает, что иногда не слышит дочь по несколько месяцев — девочка не желает с ней говорить.