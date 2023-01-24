«Злая и одинокая»: Максакова разнесла Долину

Оперная певица Максакова решила наброситься на уважаемую российскую артистку Ларису Долину и прошлась по ее внешности всего лишь за то, что ей не понравилось, как Лариса Александровна исполнила добрую новогоднюю песню «Пока часы двенадцать бьют» на «Голубом огоньке».

«Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов. Снежинка не только на ладони, но и на ее лбу не растает…» — высмеяла свою коллегу из России оперная певица в YouTube-шоу «И грянул Грэм». Хотя… как связаны внешность Долиной и ее подача песни? В любом случае Максакова считает эталонной артисткой только себя.

Недавно ей не угодила и Полина Гагарина, талант который всегда был в России на хорошем счёту. Максакову триггернуло и на выступление Гагариной, когда девушка перепела хит Примадонны во время новогодних программ. Любопытный факт вспомнили пользователи сети: моська лает на слона. «Кто громче всех поливает грязью, обычно сам абсолютно бесталанный», «Как певица она может быть ничего, но как человек… Говорить нечего. Сидеть и вякать на своих коллег, изображать из себя звезду… Она то кто такая вообще?» — пишут россияне.