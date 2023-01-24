Стайлса заметили с новой девушкой после расставания с Уайлд

Пока Оливия Уайлд заедает стресс мороженым, Гарри Стайлс времени даром не теряет. Спустя два месяца после того, как повсюду разлетелись слухи о расставании голливудской парочки, 28-летнего певца заметили в компании очаровательной брюнетки — организатора мероприятий Софии Крунич. Поклонники заподозрили в ней новую возлюбленную своего кумира: ну в какой вселенной друзья могут так долго и нежно обниматься? Журналисты Daily Mail тоже в дружбу не поверили и связались с представителями Гарри. Комментариев, увы, пока не последовало.