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41 минуту назад

Гарри Стайлса заметили с новой девушкой спустя два месяца после расставания с Оливией Уайлд

Super.ru

Пока Оливия Уайлд заедает стресс мороженым, Гарри Стайлс времени даром не теряет. Спустя два месяца после того, как повсюду разлетелись слухи о расставании голливудской парочки, 28-летнего певца заметили в компании очаровательной брюнетки — организатора мероприятий Софии Крунич. Поклонники заподозрили в ней новую возлюбленную своего кумира: ну в какой вселенной друзья могут так долго и нежно обниматься? Журналисты Daily Mail тоже в дружбу не поверили и связались с представителями Гарри. Комментариев, увы, пока не последовало.

Стайлса заметили с новой девушкой после расставания с Уайлд
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru

Впрочем, говорить о новых отношениях пока еще рано: журнал People утверждает, что Гарри и Оливия просто «делают перерыв». Причина — «разные жизненные приоритеты». Подобные абстрактные объяснения добром чаще всего не оборачиваются, но радует, что голубки расстались хотя бы мирно. В любом случае желаем Гарри счастья, а Оливии — наконец распрощаться с экс-супругом Джейсоном Судейкисом.

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